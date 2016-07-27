"FETÖ darbe teşebbüsüyle ilgili tutuklanan İnebolu Garnizon ve Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanı Yüzbaşı Turan Ergün, kendisine Ankara'dan gelen bir telefonla gemiyi İnebolu'yu karşıdan gören bir noktaya çektiğini ve gerektiğinde gemiyi almaya gelen polis ve sivillere ateş açılması yönünde emir aldığı



FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Yüzbaşı Turan Ergün, darbe girişimi gecesi ağır silahlarla donatılmış TCSG-96 gemisini emir komuta zincirinin dışında ve valiliğin izni olmadan bağlı olduğu İnebolu Limanından uzaklaştırdı.







Ergün'ün kendisine Ankara'dan gelen bir telefonla gemiyi İnebolu'yu karşıdan gören bir noktaya çektirdiği ifade edildi. Ergün'e hazırda beklemesi, gerektiğinde gemiyi almaya gelen polis ve sivillere ateş açılması yönünde emir de verildiği öğrenildi. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından gemiyi kendi isteğiyle kıyıya tekrar yanaştırdığı öğrenilen Ergün, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra 19 Temmuz'da tutuklanarak İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.