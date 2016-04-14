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ANKARA'DAN AP TÜRKİYE RAPORUNA SERT TEPKİ


ANKARA'DAN AP TÜRKİYE RAPORUNA SERT TEPKİ
Tarih : 14 Nisan 2016, 17:38
Puan Ver : Ankara'dan Ap Türkiye Raporuna Sert Tepki(6/10)5


AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır geçen yılki raporun iade edilmesine neden olan Ermeni tezlerine atıfta bulunan bölüme tepki gösterdi.



AB Bakanı Bozkır, "Bu raporu da yok hükmünde sayacağız. Raporu daimi temsilcimiz AP'ye iade edecek" dedi.



Raporda, yargı bağımsızlığı, toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda görülen yavaşlamadan derin endişe duyulduğu belirtildi.








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