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ANKARA'DAN ACI HABER GELDİ!


ANKARA'DAN ACI HABER GELDİ!
Tarih : 25 Nisan 2016, 09:01
Puan Ver : Ankara'dan Acı Haber Geldi!(9/10)10


Ankara'da, okuldan çıktıktan sonra 10 gündür kendisinden haber alınamayan ilköğretim okulu öğrencisi 8 yaşındaki Serdar Kandemir en son görüldüğü yer olan İmrahor Deresi ve civarı günlerce aranmış ancak bulunamamıştı.



Akşam saatlerinde Etimesgut Etiler Caddesi üzerindeki Ankara Çayı kenarında bir çocuk cesedi bulundu. Olay yeri incelemelerinin ardından uzun süre suda kaldığı için tanınamayacak halde olan çocuğun cesedi, Sincan Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüdü.



Cesedin burada Kandemir'in annesi tarafından elbise ve ayakkabılarından teşhis edildiği öğrenildi. Kandemir'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp morguna gönderildi.



Olayın ardından Kandemir'in ailesi Adli tıp kurumuna geldi.







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