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ANKARA'DAN ACI HABER: 1 POLİS ŞEHİT OLDU


ANKARA'DAN ACI HABER: 1 POLİS ŞEHİT OLDU
Tarih : 14 Ocak 2016, 09:08
Puan Ver : Ankara'dan Acı Haber: 1 Polis Şehit Oldu(10/10)11


Başkent'in Altındağ İlçesi'nde bir grubun zarar verdiği iş yerinde olay yeri incelemesi yaparken saldırganların tekrar gelmesi sonucu çıkan arbedede silahla vurulan polis memuru yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Karapürçek 421. Cadde'deki bir fotoğraf stüdyosunda çıkan kavga sonrasında burada inceleme yaparken olaya karışan kişilerin tekrar iş yerine gelmesi üzerine çıkan arbedede silahla vurulan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru M.A. (44) kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinden kaçtıkları 06 RDS 95 plakalı araç 391. Sokak'ta terk edilmiş olarak bulunan saldırganların yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.








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