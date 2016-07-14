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ankara'dan abd'ye sembolik mesaj

ANKARA'DAN ABD'YE SEMBOLİK MESAJ

Türkiye; terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'ye verdiği destekten dolayı rahatsızlık duyduğu ABD'ye, bağımsızlık günü nedeniyle verdiği resepsiyonda iki ülke arasındaki ilişkilerin olağan seviyede sürdüğü mesajını vermeyi tercih etti.

Tarih : 14 Temmuz 2016, 09:35
Puan Ver : Ankara'dan Abd'ye Sembolik Mesaj(6/10)5


ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ve eşi Holly Bass; Çankaya'da bulunan büyükelçilik konutunda ABD'nin bağımsızlığının 240. yıl dönümü dolayısıyla bir resepsiyon verdi. Resepsiyonda hükümeti AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik temsil etti. Resepsiyonun resmi açılış konuşmalarını da, Çelik ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi yaptı.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek eşiyle birlikte resepsiyona daha sonra katıldı. Resepsiyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri ise korgeneral düzeyinde temsil edildi. Resepsiyona, resmi düzeyde temsili olarak TSK'dan iki korgeneralin katıldığı gözlendi. Orgeneral düzeyinde bir katılımın olmaması dikkat çekiciydi. Bu ABD'ye, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde Ankara'nın vermeyi tercih ettiği sembolik bir mesajdı. 30 Ağustos'ta yapılması planlanan resepsiyon, İstanbul'da terör örgütü IŞİD'in havalimanındaki kanlı terör eylemi nedeniyle ertelenmişti.



Kayıpları yüreğimizde hissediyoruz



Resepsiyonun resmi açılışındaki konuşmasında Bass, Türkiye'de yaşanan terör eylemlerine göndermede bulundu. Basss, "Her iki toplum da teröristlerden kaynaklanan acıyı ve kaybı yaşadı. Türkiye'de yaşanan kayıpları yüreğimizde hissediyoruz ve taziyelerimizi sunuyoruz, başınız sağ olsun" dedi. Bass, "Ne kadar acı verici ve her nerede olursa olsun İstanbul'da, Orlando ya da Midyat'ta olsun... Her ülkede yaşanan saldırılar sadece demokrasilerimizi güçlendirme kararlılığımızı artırmaya hizmet etmiştir. Hoşgörü ve barışın nefrete ve şiddete galip gelmesini sağlamak zorundayız. Demokratik toplumlarımızın dayanağını oluşturan temel özgürlükleri korumak için çalışmalıyız. ABD tüm bu çabalarda Türkiye'deki dostlarını desteklemeyi sürdürecektir" dedi.








Etiketler: Ankara  Dan  Abd  Ye  Sembolik  Mesaj    haber

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