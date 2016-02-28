ANKARA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ
Ankara'da orta refüjde aydınlatma direğine çarpan araç 6 parçaya ayrıldı.
Ankara'da orta refüjde aydınlatma direğine çarpan araç 6 parçaya ayrıldı.
Başkent'te, orta refüjde bulunan aydınlatma direklerine çarpan otomobil 6 parçaya ayrıldı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Polatlı E-90 Karayolu Polatlı Yeni Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara istikametinden Polatlı istikametine giden Ali Dipli(23), 06 DLP 86 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybedince, önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu otomobil 6 parçaya ayrılırken, parçalarının 500 metre uzaklıkta olduğu görüldü.
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