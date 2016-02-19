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ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISIYLA İLGİLİ GÖZALTI SAYISI 17'YE ÇIKTI


ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISIYLA İLGİLİ GÖZALTI SAYISI 17'YE ÇIKTI
Tarih : 19 Şubat 2016, 11:50
Puan Ver : Ankara'daki Terör Saldırısıyla İlgili Gözaltı Sayısı 17'ye Çıktı(5/10)2


Ankara'daki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 17'ye çıktı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 17'ye yükseldi, bir zanlının ise aranmasına devam ediliyor.



Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduklarına dair delillere ulaşıldığı ileri sürüldü.



İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından Adana, Bolu, Tekirdağ, İzmir, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.



"Olayı hemen hemen çözmüş durumdayız"



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kodalak, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Olayı hemen hemen çözmüş durumdayız. Yakın zamanda gerekli açıklamalar devlet büyüklerimiz tarafından yapılacaktır" dedi.



 








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