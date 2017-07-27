ANKARA'DAKİ SIR CİNAYET ÇÖZÜLDÜ! İÇKİ Mİ İÇİYORSUNUZ? DEYİP GENCİ ÖLDÜRMÜŞ
Ankara İmrahor Vadisi'nde, 50 yaşlarındaki bir kişi, elinde av tüfeğiyle araçlarına yanaştığı genç çifte, "Burada içki mi içiyorsunuz?" diye bağırarak ateş açtı. Yasin B.'yi öldüren kişi, Züleyha B.'yi de kaçırdı. Araçtan atlayarak kurtulan genç kız, polise başvurdu.
AV TÜFEĞİYLE VURULDU
Olay, önceki gece yaşandı. Aynı işyerinde çalıştığı kız arkadaşı Züleyha B. ile babasına ait araçla İmrahor Vadisi'ndeki boş bir araziye giden Yasin B., burada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından öldürüldü.
"SENİNLE AZ İŞİM VAR"
Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre araca yaklaşarak içeride sohbet eden 2 gence, "Burada ne yapıyorsunuz, içki mi içiyorsunuz? Sizi gördüm" diyen 50 yaşlarındaki bir kişi, kendisine tepki gösteren 26 yaşındaki Yasin B.yi pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Ardından aracı gasp eden saldırgan, Züleyha B.'yi kaçırdı. Saldırgan, araçtan inmek isteyen genç kıza, "Seninle az işim var" diyerek inmesine izin vermedi.
ARAÇTAN ATLAYIP KURTULDU
Araçtan atlayarak kaçan Züleyha B., Akdere Polis Karakolu'na giderek şikâyetçi oldu. Züleyha B. ile olay yerine giden polis ekipleri, Yasin B.'nin öldüğünü tespit etti. Polis, zanlının yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: haberinburada
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