

8 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı düzenleyen saldırganın Salih Necar isimli IŞİD militanı olduğu belirlendi.







Ankara'da 28 kişinin öldüğü patlamayı gerçekleştiren saldırganın Suriye uyruklu, Salih Necar olduğu belirlendi. Bombalı aracı kullanan ve servis araçlarının üzerine sürerek patlatan terörist, olay yerinde öldü.







Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Emniyet olay yeri inceleme uzmanları patlamada ölen saldırganın vücut parçalarından ve parmak izinden kimliğine ulaştı. Suriyeli mültecilerle birlikte Türkiye'ye girdiği sanılan Necar'ın yurda geldiği dönemde parmak izinin alındığı bildirildi. Polis de bu kayıttan kimliğe ulaştı.