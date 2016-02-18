O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ankara'daki saldırının ardından 7 ilde operasyon

ANKARA'DAKİ SALDIRININ ARDINDAN 7 İLDE OPERASYON

Ankara'da dün saat 18.31'de İnönü Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta, askeri personeli taşıyan servis araçlarının durduğu bir esnada 28 kişinin hayatını kaybettiği 61 kişinin de yaralandığı bombalı bir araçla yapılan saldırıya ilişkin gözaltıa sayısı 12'ye yükseldi.

Tarih : 18 Şubat 2016, 14:46
Puan Ver : Ankara'daki Saldırının Ardından 7 İlde Operasyon(5/10)3


Ankara'da dün saat 18.31'de İnönü Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta, askeri personeli taşıyan servis araçlarının durduğu bir esnada 28 kişinin hayatını kaybettiği 61 kişinin de yaralandığı bombalı bir araçla yapılan saldırıya ilişkin gözaltıa sayısı 12'ye yükseldi.  

Saldırının ardından güvenlik güçleri 7 ilde eş zamanlı olarak bazı adreslere operasyon düzenledi. Saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Salih Necar ile bağlantısı olduğu öngörülen 12 kişi gözaltına alındı. Ankara, Adana, Bolu, Tekirdağ ve İzmir'de 1, İstanbul'da 4 ve Diyarbakır'da 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.








Etiketler: Ankara  Daki  Saldırının  Ardından  7  İlde  Operasyon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER