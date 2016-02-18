Ankara'da dün saat 18.31'de İnönü Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta, askeri personeli taşıyan servis araçlarının durduğu bir esnada 28 kişinin hayatını kaybettiği 61 kişinin de yaralandığı bombalı bir araçla yapılan saldırıya ilişkin gözaltıa sayısı 12'ye yükseldi.



Ankara'da dün saat 18.31'de İnönü Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta, askeri personeli taşıyan servis araçlarının durduğu bir esnada 28 kişinin hayatını kaybettiği 61 kişinin de yaralandığı bombalı bir araçla yapılan saldırıya ilişkin gözaltıa sayısı 12'ye yükseldi.



Saldırının ardından güvenlik güçleri 7 ilde eş zamanlı olarak bazı adreslere operasyon düzenledi. Saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Salih Necar ile bağlantısı olduğu öngörülen 12 kişi gözaltına alındı. Ankara, Adana, Bolu, Tekirdağ ve İzmir'de 1, İstanbul'da 4 ve Diyarbakır'da 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.