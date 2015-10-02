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ANKARA'DAKİ OTOBÜS FACİASINDA ŞOKE EDEN İDDİA


ANKARA'DAKİ OTOBÜS FACİASINDA ŞOKE EDEN İDDİA
Tarih : 02 Ekim 2015, 16:46
Puan Ver : Ankara'daki Otobüs Faciasında Şoke Eden İddia(0/10)


 Ankara Dikimevi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybederek otobüs durağına dalması sonucunda 12 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı feci kazaya ilişkin görgü tanıkları vahim iddialar ileri sürdü. Görgü tanıkları, kazaya karışan otobüsün freninin patlamadığını, otobüs şoförünün yoldaki bir kaza nedeniyle oluşan trafiğe sinirlenerek gaza bastığını, sonrasında duraktaki insanları ezdiğini iddia etti.








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