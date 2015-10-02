ANKARA'DAKİ OTOBÜS FACİASINDA ŞOKE EDEN İDDİA
Ankara Dikimevi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybederek otobüs durağına dalması sonucunda 12 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı feci kazaya ilişkin görgü tanıkları vahim iddialar ileri sürdü. Görgü tanıkları, kazaya karışan otobüsün freninin patlamadığını, otobüs şoförünün yoldaki bir kaza nedeniyle oluşan trafiğe sinirlenerek gaza bastığını, sonrasında duraktaki insanları ezdiğini iddia etti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar