ANKARA'DAKİ OPERASYONLARDA 113 KİŞİ GÖZALTINDA
ANKARA Valisi Ercan Topaca Ankara'da son günlerde yapılan terör operasyonlarında 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
ANKARA Valisi Ercan Topaca Ankara'da son günlerde yapılan terör operasyonlarında 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Valisi Ercan Topaca Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde başkentteki operasyonlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Operasyonların kesintisiz devam ettiğini kaydeden Topaca, "15 Şubat bölücü terör örgütünün elebaşının yakalanmasının ve ülkemize getirilmesiyle ilgili bazı hareketlenmelerin olabileceğini düşünerek operasyonlarımız kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz Cuma gününden bu yana 36 PKK mensubu olduğunu düşündüğümüz, 67 DEAŞ mensubu, 10 MLKP terör örgütü mensubu olmak üzere 113 kişi gözaltına alınmış olup, fiilen adli ve idari yönden soruşturmaları devam etmektedir" dedi.
kaynak:haberler
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