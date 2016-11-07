

Cumhuriyet tarihinin en büyük terör eylemlerinden biri olan Barış Mitingi'ne yönelik saldırıyla ilgi dava, olaydan bir yıl sonra görülüyor.







Geçtiğimiz yıl 10 Ekim'de siyasi partiler ve sendikalar tarafından düzenlenen Barış Mitingi'ne yönelik saldırıda 100 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 400 kişi de yaralanmıştı.







Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma saat 10.00'da başladı.







Duruşma için iki salon birleştirilirken, davanın 5 gün süreceği bildirildi.







İddianamede, bazı şüphelilerin "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek" ve "100 kişiyi öldürmek" suçundan toplam 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yanında terör örgütünün faaliyeti kapsamında 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek, terör örgütünün faaliyeti kapsamında ruhsatsız silah ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından da toplam 7 bin 631 yıldan 11 bin 750 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.