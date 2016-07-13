

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önündeki terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç'in hazırladığı iddianamede, bazı şüphelilerin "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek" ve "100 kişiyi öldürmek" suçundan 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yanında, saldırıda yaralananlar için de "terör örgütünün faaliyeti kapsamında 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek", ayrıca "terör örgütünün faaliyeti kapsamında ruhsatsız silah ve patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından da toplam 7 bin 631 yıldan 11 bin 750 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.







İddianamede, bazı şüpheliler için ise "silahlı terör örgütü DAEŞ üyesi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.







Şüphelilerin, Türkiye Cumhuriyeti Devletini tağut ve düşman gördükleri, emniyet, Silahlı Kuvvetler, istihbarat birimleri, hidroelektrik santrallere yönelik saldırılar ile 1 Kasım 2015 seçimlerinin ertelenmesi için eylem hazırlığı yaptıkları belirtilen iddianamede, sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi 12.00-16.00 saatlerinde Ankara Garı'nda toplanılarak, Sıhhıye Meydanı'na kadar yürünmesi ve burada miting düzenlenmesi için valilikten izin alındığı hatırlatıldı.







Olay günü Gar önünde toplanan grup kortej hazırlığına devam ederken, saat 10.04'te 3 saniye arayla iki kez patlama meydana geldiği, 2'si çocuk 100 kişinin öldüğü ve 20'si çocuk 391 kişinin yaralandığı aktarılan iddianamede, saldırı üzerine olay yeri ve yakınındaki güvenlik kamera kayıtlarının incelemeye alındığı bildirildi.







İddianamede, şu isimler sanık olarak yer alıyor: "İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Yakub Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz, Hüseyin Tunç, Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Mehmet Kadir Cebael, Metin Akaltın, Savaş Yıldız, Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Abdulhamit Boz, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Walentina Slobodjanjuk (Kazakistan vatandaşı), Mustafa Delibaşlar, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez, Nusret Yılmaz, Kasım Dere, Yakup Selağzı, Erman Ekici, Yakup Karaoğlu, Yakup Yıldırım, Esin Altıntuğ ve Hatice Akaltın."







Mahkeme, duruşma gününü henüz belirlemedi.