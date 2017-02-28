ANKARA'DAKİ FETÖ SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA
FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında eski Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Orhan Arslan'ın da olduğu 16 kişi tutuklandı.
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, aralarında eski Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Orhan Arslan'ın da olduğu 16 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar