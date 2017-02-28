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ankara'daki fetö soruşturmasında tutuklama

ANKARA'DAKİ FETÖ SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA

FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında eski Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Orhan Arslan'ın da olduğu 16 kişi tutuklandı.

Tarih : 28 Şubat 2017, 09:54
Puan Ver : Ankara'daki Fetö Soruşturmasında Tutuklama(8/10)5


Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, aralarında eski Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Orhan Arslan'ın da olduğu 16 kişi tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



 



kaynak:sabah








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