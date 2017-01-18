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ANKARA'DAKİ DOĞALGAZ PATLAMASI


ANKARA'DAKİ DOĞALGAZ PATLAMASI
Tarih : 18 Ocak 2017, 09:51
Puan Ver : Ankara'daki Doğalgaz Patlaması(9/10)9


Ankara İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, yapılan incelemelerin doğalgaz patlamasına işaret ettiğini belirterek, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



Ankara İl Emniyet Müdürü Karaaslan, Ankara'da patlamanın meydana geldiği bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi verdi. Karaaslan, patlamanın bomba veya terör olayı olmadığını belirterek, yapılan incelemelerin doğalgaz patlamasına işaret ettiğini söyledi. Karaaslan, yaralıların durumlarının iyi olduğunu ve enkaz altında kimsenin bulunduğuna dair bilgi olmadığını ancak yine de dedektör köpeklerle kontrollerin tedbiren yapılacağını söyledi. Karaaslan, "Ankaralılar rahat olabilir bomba ya da terör eylemi değil, bir kaza. Çok şükür ölümsüz atlatıldı" diye konuştu.



 



kaynak:haberler








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