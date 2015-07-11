

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 15 Temmuz Çarşamba gününden itibaren bazı cadde ve sokaklardaki otoparklarla ilgili uygulayacakları karara ilişkin, "Yol kenarı otoparkların tamamını iptal etmiş bulunuyoruz. Yol kenarı otoparkları bundan sonra Ankara'da ücretsiz" dedi.







Gökçek, Ankara'da esnafın otopark protestosu sırasında silahla bir kişinin öldürülmesi olayının ardından hayatını kaybeden gence rahmet, ailesine ve Rüzgarlı Sokak esnafına başsağlığı diledi.







"Gerçekten çok üzüldük. Genç yaşında bir kardeşimizin böyle bir olayda kaybedilmiş olması bizi çok ama çok üzdü" diyen Melih Gökçek, yaklaşık 5-6 aydan bu yana özellikle otoparkta vatandaşa kötü muamele yapılması, fazla ücret alınması, yer yer ücret vermek istemeyen vatandaşlarla tartışmalar yapılması konularında yoğun şikayetler aldıklarını açıkladı.