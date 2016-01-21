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ANKARA'DA YARIN DA OKULLAR TATİL OLDU! KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?


ANKARA'DA YARIN DA OKULLAR TATİL OLDU! KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?
Tarih : 21 Ocak 2016, 17:44
Puan Ver : Ankara'da Yarın Da Okullar Tatil Oldu! Karneler Ne Zaman Alınacak?(6/10)7


Ankara'da etkili olan kar yağışı sebebiyle okullar yarın da tatil edildi. Öğrenciler, karnelerini hafta içinde okullarından alabilecek.



Ankara Valiliği, Ankara'da 22 Ocak 2016 Cuma günü de okulların tatil edildiğini duyurdu. Yarı yıl tatiline girecek olan öğrenciler, karne heyecanı yaşayamadan kar nedeniyle erken tatile girdi.



Ankara'da Valiliği'nden yapılan açıklamada; “İlimiz genelinde görülen kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel olumsuzlukları en aza indirmek, öğrencilerimiz için oluşabilecek riskleri bertaraf etmek amacıyla 22.01.2016 Cuma günü Milli Eğitime bağlı resmi, özel Temel ve Orta Öğretim Kurumları (Kreş, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liseler)1 (bir) gün daha tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve süt izni hakkından faydalanan kadın personel ile engelli personel, gaziler, vazife ve harp malullüğü bulunanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır. Eğitim ve öğretim döneminin son günü okulların tatil edilmesinden dolayı öğrencilerimiz, karnelerini hafta içerisinde okullarından ya da e-okul üzerinden görüp çıktı alabilirler. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönemi sonunda Ankara'da yarıyıl tatili heyecanını yaşayan öğrencilerimizin yetişmesinde mihenk taşı olan 62 bin öğretmenimize tatillerini iyi geçirmelerini; geleceğimizin ve yarınlarımızın teminatı olan 950 bin öğrencimize, tatillerini verimli bir şekilde geçirebilmeleri, özgüvenli yetişmeleri ve kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri adına sadık dostları olan kitaplardan ayrılmamaları ümidiyle iyi tatiller dilerim.” denildi.








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