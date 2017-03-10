

Ankara'da, "Vatan Partisi 10. Olağan Genel Kurultayı" nedeniyle yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Mart 2017 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan "Vatan Partisi 10. Olağan Genel Kurultayı" nedeniyle 11 Mart 2017 Cumartesi günü saat 07.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Demokrasi Meydanı-Baruthane Kavşağı arası ile giriş ve çıkışları), Talatpaşa Bulvarı'ndan Demokrasi Meydanı'na çıkan yan varyant ve Hipodrom Caddesi'nden Demokrasi Meydanı'na çıkan yan varyant, araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.







kaynak:haberler