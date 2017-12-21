ANKARA'DA YAPILAN ULAŞIM İNDİRİMİ GÖZLERİ İSTANBUL VE İZMİR'E ÇEVİRDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetinin ardından, ulaşımla ilgili bir haber daha verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "2018 yılında metro ve otobüslerde zam olmayacak" dedi. Tek binişlik ulaşım kartlarının fiyatı da, 4 TL'den 3 TL'ye düşürüldü.
İZMİR'DE ZAM YOK
Tuna yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl ulaşımda bir zam da olmayacak. Alınan karar gereği tek binişlik kartlar da 4 TL'den 3 TL'ye indirildi. Misafirlerimiz, turistlerimiz Ankara'da daha rahat etsin diye. 3 TL de kartın maliyetinden dolayı. EGO, 2018 yılında zam yapmayacak. Metro ve otobüslerde zam olmayacak" açıklamasını da yaptı." dedi.
İSTANBUL'DA DA İNDİRİM OLUR MU?
Ankara'da yapılan bu açıklama gözleri İstanbul'a çevirdi. 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da, 30 Haziran tarihinde ulaşıma yapılan zamla tek geçişlik biletler 5 TL'ye satılırken, İstanbulkart ilk biniş ücretleri tam 2.60, öğrenci 1.25, indirimli 1.85 şeklinde uygulanıyor.
İKİ GEÇİŞ 7 TL, AKTARMALAR ÜCRETSİZ
İki geçişlik elektronik biletin 7 TL'ye satıldığı İzmir'de ise 90 Dakika içinde ilk binişten sonraki ikinci ve sonraki tüm binişler ücretsiz.
Kaynak: haberinburada
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