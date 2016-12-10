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ANKARA'DA YANGIN


ANKARA'DA YANGIN
Tarih : 10 Aralık 2016, 13:06
Puan Ver : Ankara'da Yangın(5/10)2


Ankara'da bir çarşıda çıkan yangında, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.



Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde Sobacılar Çarşısı'ndaki 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevlerin sardığı binanın çevresinde tüp gaz bayilerine ait dükkanlar bulunduğu için çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.



İtfaiye ekiplerinin 30 dakika süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.



Yetkililer, yangının çevrede uyuşturucu kullanan kişiler tarafından çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



 



kaynak:haberler








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