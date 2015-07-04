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ANKARA'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ


ANKARA'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ
Tarih : 04 Temmuz 2015, 19:22
Puan Ver : Ankara'da Trafik Kazası: 2 Ölü(8/10)9


Ramazan Koçak'ın (37) kullandığı 06 VVN 29 plakalı otomobil, Ankara-Kazan yolu Dempa Sanayi Sitesi Alt Geçidi'nde korkuluklara çarptıktan sonra alt yola düştü.



Kazada, sürücü Ramazan ve kardeşi İrfan Koçak (35) olay yerinde yaşamını yitirdi. Koçak kardeşlerin cenazesi, morga kaldırıldı.



Kazan ilçesi Saray Mahallesi'ndeki bir fabrikada kaynakçı olarak çalışan ve iş yerine gitmek üzere yola çıkan Koçak kardeşlerin evli ve ikişer çocuk babası olduğu öğrenildi.








Etiketler: Ankara  Da  Trafik  Kazası  2  Ölü    haber

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