

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun sağ tarafında bulunan kapalı otoparkın duvarına çarptı. Kaza da sürücü yaralandı.







Kaza, saat 00.30 sıralarında Çankaya'da bulunan Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvar'ında yaşandı. Gazi Mahallesi istikametine doğru giden Berkant Yüksel Türk idaresindeki 06 AAF 426 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yolun sağ alt tarafından bulunan kapalı otoparkın duvarına çarptı. Kaza da sürücü Berkant Yüksel Türk yaralandı. Çevreden geçen vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen ambulans ile sürücü Türk, hastaneye kaldırıldı. Kazada, 10 metre yüksekliğinde ki otoparkın çıkış bölümüne düşmekten son anda kurtulan otomobil çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatıldı.







kaynak:haberler