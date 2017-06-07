ANKARA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı.
Kadir Satılmış (59) idaresindeki 06 BFK 69 plakalı otomobil, D-140 karayolundaki Karaboğaz Köprüsü'nün demir bariyerlerine çarptı.
Kazada sürücünün eşi Fatma Satılmış (58) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Kadir Satılmış ise 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
kaynak:haberler
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