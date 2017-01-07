

Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunca yeni toplu taşıma ücretleri belirlendi. 15 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, tam ve aktarma ücretleri yüzde 6,3 oranında artarken, öğretmen ve öğrenci biletlerinin ücretlerinde değişiklik yapılmadı.







EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'da tam biniş 2,5, transfer (aktarım) ücretleri de 1 lira olarak belirlendi. 1 lira 75 kuruş olan öğrenci ve öğretmen indirimli bilet fiyatları aynı kaldı.







Yeni tarifelere göre, özel halk otobüslerinde (ÖTA, ÖHO) tam biniş ücreti 2 lira 75 kuruşa çıkarılırken, indirimli biniş ücreti de yine 1 lira 75 kuruş olarak devam edecek.







YENİMAHALLE-ŞENTEPE TELEFERİK HATTI ÜCRETLİ OLACAK







Kısa mesafe yolculukları için ödenen minibüs ücreti 2 lira 75 kuruşa, uzun mesafe de 3 lira 15 kuruşa yükseltildi.







Transfer uygulaması hakkı bulunmayan bir binişlik kullan at bilette değişiklik yapılmazken, Esenboğa Havalimanı-Ankara arasında hizmet veren BELKO servislerinin ücreti de 11 lira oldu.







Toplu taşıma amaçlı 2014 yılından itibaren ücretsiz hizmet veren Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında biniş ücreti 1 lira olarak belirlendi.







Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, teleferik hattının ücretli hale getirilmesinde "teleferik ulaşımının bazı kişiler tarafından amacının dışında kullanılmaya başlanması nedeniyle bölge halkından bu yönde yoğun talep gelmesi"nin etkili olduğunu ifade etti.







Yolcuların Yenimahalle Metro İstasyonu'nda aktarma yaparak metroyla yolculuklarına devam etmeleri halinde, bilet ücretinden teleferik için verdikleri ücret düşürülecek. Raylı sistemleri kullanarak Yenimahalle Metro İstasyonu'na gelen yolcuların aktarma yaparak yolculuklarına devam etmeleri halinde ise teleferik ücreti alınmayacak.







"YATIRIM VE İŞLETME MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞLAR TARİFE DEĞİŞİKLİNDE ETKİLİ OLDU"







Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, başkent genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından EGO otobüs, ÖHO, ÖTA, Ankaray ve metro yolcu taşıma tarifesinin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu kararları doğrultusunda uygulandığını anımsatarak, şunları belirtti:







"Kamu hizmeti olarak görülen ve kar amacı güdülmeyen toplu ulaşım hizmetinde, yatırım ve işletme maliyetlerindeki artışlar, sürdürülebilir bir toplu taşıma hizmetinin sunulması noktasında tarife değişikliği yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır. EGO olarak, Ankara'da toplu taşıma ücretlerinde son 6 yıl içinde sadece iki kez tarife değişikliği yapıldı. Her iki seferde de fiyat düzenlemeleri minimumda tutulmaya çalışıldı. Son fiyat düzenlemesinde öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılan indirimli biletlerde ise herhangi bir artış yapılmadı."







Eski ve yeni ulaşım ücretleri şöyle:







EGO-Metro ve Ankaray'da, tam bilet 2 lira 35 kuruştan 2,5 liraya, aktarma 80 kuruştan 1 liraya çıkarıldı. İndirimli bilet fiyatı 1 lira 75 kuruşta kaldı.







Özel toplu taşıma aracı i̇le özel halk otobüslerinde, tam bilet 2 lira 55 kuruştan 2 lira 75 kuruşa yükseltildi. 1 lira 75 kuruş olan indirimli bilet fiyatı değişmedi.







Dolmuşlarda, kısa mesafe için ödenen ücret 2 lira 55 kuruştan 2 lira 75 kuruşa, uzun mesafe ücreti ise 2 lira 90 kuruştan 3 lira 15 kuruşa yükseltildi.







kaynak:ahaber