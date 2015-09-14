

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), sendikalar ve meslek örgütleri, ‘terör' konusunda ortak basın toplantısı düzenledi.







Toplantıya; HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, T. KAMU-SEN, TBB (BAROLAR BİRLİĞİ), TEMAD, TESK, TİSK, TOBB, TÜRK-İŞ, TÜRMOB, TÜSİAD ve TZOB



gibi toplumun farklı kesimlerini temsil eden kuruluşlar iştirak etti.