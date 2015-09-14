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ANKARA'DA TERÖRE KARŞI DEV BULUŞMA KARARI


Ankara'da teröre karşı dev buluşma kararı
Tarih : 14 Eylül 2015, 12:14
Puan Ver : Ankara'da Teröre Karşı Dev Buluşma Kararı(6.8/10)4


Sivil Toplum Kuruluşları (STK), sendikalar ve meslek örgütleri, ‘terör' konusunda ortak basın toplantısı düzenledi.   



Toplantıya; HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, T. KAMU-SEN, TBB   (BAROLAR BİRLİĞİ), TEMAD, TESK, TİSK, TOBB, TÜRK-İŞ, TÜRMOB, TÜSİAD ve TZOB

gibi toplumun farklı kesimlerini temsil eden kuruluşlar iştirak etti.








Etiketler: Ankara  Da  Teröre  Karşı  Dev  Buluşma  Kararı    haber

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