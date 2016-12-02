

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Esenboğa yolunda otomobil galerilerinin bulunduğu OTONOMİ'nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan OTONOMİ'nin açılışında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan doların yükselmesiyle ilgili de vatandaşlara yastık altındaki dövizin TL'ye çevrilmesi uyarısında bulundu.







Ankara'da 500 milyon TL'lik yatırımla kurulan Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi'nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından yapıldı.







İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;







- Değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gerçekten ülkemizde nadide eserlerden biri olarak inşa edilen otomotiv ticaret merkezinin şehrimize ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.







- Otomobil insanoğlunun buharı keşfetmesiyle başlayan ve hızla gelişen bir araç olmuştur. 200 yıldır hayatımıza giren otomobil önceleri lüks tüketimken zamanla bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Otomobil sayısı artınca kazalar da büyüdü. Çevre kirliğinden güvenliğe kadar sorunlarla mücadele ediliyor edilecek.



"HER YIL SATIŞTA REKOR KIRIYORUZ"



- Bugün ülkemizde 11 milyondan fazlası otomobil, toplamda 21 kara taşıtı bulunuyor. 4'te biri 20 yaşın üzerinde. Onların hurdaya gitmesi gerekiyor. Rezervimiz hızla yenileniyor. Her yıl satışta rekor kırıyoruz. Ben günü birlik otomobil satışlarına da burada onlar için de satış alanı hazırlanması bu noktada önemli bir adım olacaktır.







"BUGÜNKÜ TÜRKİYE 14 YIL ÖNCEKİ TÜRKİYE'DEN 3 KAT DAHA ZENGİN"



- Bu eser eşine az rastlanan yatırımlardan bir tanesi. Ülkemizde bunlar gelişmeye başladı. Otomobil kullanmanın cazibesinin olmasının da ispatı olacak. Vatandaşımızın gelir düzeyinin artması bir örneği. Bugünkü Türkiye 14 yıl önceki Türkiye'den 3 kat daha zengin. Kim ne derse desin. Halep oradaysa Arşın orada.







"ANKARA ÖRNEĞİNDEKİ GİBİ 14 SENE ÖNCE HAVALİMANI VAR MIYDI?"



- Bugün bir vatandaşımızın otomobil alması çok daha kolay. Artık kullanmak da kolaylaştı. Biz 18 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Toplam 24 bin. Bu şehirler arası yolculuğun hızı, konforunu artırdı. Ankara örneğindeki gibi 14 sene önce havalimanı var mıydı?



"BİR BAŞKENTE GELDİĞİNİ ŞİMDİ ANLIYORSUN"



-Türkiye'nin başkentine mi giriyorsun, farklı bir yere mi giriyorsun? Bir başkente geldiğini şimdi anlıyorsun. Milletle beraber yaptık. Siz bize güvendiniz, biz de size güvendik inandık, layık olmaya çalıştık. Ve Ankara bunu yakaladı, İstanbul yakaladı.



"GİT GAZİANTEP'E SAMSUN'A İZMİR'E BUNU GÖRÜRSÜN HER YER GELİŞİYOR"



- Niye 30 büyükşehir yaptık bundan dolayı. Git Gaziantep'e Samsun'a İzmir'e bunu görürsün her yer gelişiyor. Kayseri, Konya her yer gelişiyor. Demiryolu, karayolu, havayoluyla gelişiyor. Derdiniz aşkınız varsa bunu yaparsınız. Aşkınız var sizin birilerinin de darbe yapmak gibi bir derdi var.







"BENİM MİLLETİM AŞKININ DERDİNİN GEREĞİNİ MEYDANLARA ÇIKARAK GÖSTERDİ"







- İşte onlar darbe için yola çıktı. Benim milletim aşkının derdinin gereğini meydanlara çıkarak gösterdi. Siz dünyaya örneksiniz. Bunu ispat ettiniz. Ben diyorum ki yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan, sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın; Fâtih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.



"YASTIK ALTINDA DÖVİZİ OLANLAR GELSİN PARASINI ALTINA, TL'YE DÖNÜŞTÜRSÜN"







- Rabbim bu ülkeyi korusun. Son günlerde bir döviz meselesi çıkardılar. Dolar şöyle oldu böyle oldu ne olursa olsun. Sevgili milletim sizleri Allah için seviyorum. Yastık altında dövizi olanlar gelsin parasını altına, TL'ye dönüştürsün. Ne luzum var dövize değer kazandıracağız. Bu adımları atınca birilerinin oyunu bozulacak. Bunlar öncede bunu yaptı. 2007'de aynı şeyi yaptılar. Ben yine diyorum teğet geçecek.







kaynak:ntv