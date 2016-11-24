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ankara'da suriye alarmı !

ANKARA'DA SURİYE ALARMI !

Fırat Kalkanı harekatını yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Suriye güçleri tarafından saldırı düzenlenmesi ve 3 askerin şehit edilmesi üzerine Ankara'da alarm verildi

Tarih : 24 Kasım 2016, 13:03
Puan Ver : Ankara'da Suriye Alarmı !(9/10)9


TSK'nın saldırıyı Esad'a bağlı rejim güçlerinin yaptığını açıklamasından sonra Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan bilgi aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Trabzon programını iptal etti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesindeki Türk askerlerine yapılan saldırıyla ilgili Bakan Işık ve Orgeneral Akar ile telefonla görüştü. Yıldırım, askerlerin durumu ve harekata ilişkin Işık ve Akar'dan bilgi aldı.



 



kaynak:posta








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