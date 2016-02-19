

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde bir kişi evinin önüne gelip silahla havaya ateş eden 2 kişiyi silahla öldürdü.







Tuzluçayır Mahallesi 589. Cadde'de ikamet eden Haydar A. evinin bulunduğu apartmanın önüne gelerek kendisine hakaretler eden ve havaya ateş açan 2 kişiyi silahıyla vurarak öldürdü.







Apartmanın karşısındaki marketin güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerde, 589. Cadde'ye otomobille gelen 2 kişinin Haydar A'nın evinin önünde bir süre bağırdığı ve silahla havaya ateş ettiği görüldü.







Bunun üzerine evinden çıkan Haydar A, silahını söz konusu kişilere doğrultup art arda ateş etti. Birinin adının Erman olduğu öğrenilen 2 kişi yere yığıldı.







Haydar A. daha sonra yerde yatanlardan birinin yanına gidip yeniden ateş etti. Daha sonra söz konusu iki kişinin geldiği araca yönelen Haydar A. kimsenin olmadığını gördükten sonra kendi otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı incelemede, saldırganlardan birinin kullandığı silahın kuru sıkı olduğu anlaşıldı.







Yakalanması için çalışma başlatılan Haydar A'nın, Atındağ ilçesi Hamamönü semtinde bir kafe işlettiği öğrenildi.







Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor