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ankara'da silahlı saldırı: 1'i kadın 5 yaralı

ANKARA'DA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ KADIN 5 YARALI

Ankara'da bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 1'i kadın 5 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 09:48
Puan Ver : Ankara'da Silahlı Saldırı: 1'i Kadın 5 Yaralı(7/10)8


 Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde kimliği tespit edilemeyen bir kişi, husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş etmeye başladı.



KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ



Saldırı sonucunda 1'i kadın 5 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti.



 



 



 



kaynak:haberler








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