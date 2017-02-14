ANKARA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Ankara'da restoranda çıkan tartışmanın ardından silahlar çekildi. Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Ankara'da bir restoranda belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
SİLAHLA ATEŞ ETTİKTEN SONRA KAÇTI
Ankara'da Cebeci Talatpaşa Bulvarı'nda bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah K. ve A.A'ya silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
Restorana gelen polis ve sağlık ekipleri, Emrah K'nın hayatını kaybettiğini, A.A'nın bacağından yaralandığını belirledi.
kaynak:haberler
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