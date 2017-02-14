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ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Ankara'da restoranda çıkan tartışmanın ardından silahlar çekildi. Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Tarih : 14 Şubat 2017, 10:12
Puan Ver : Ankara'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı(6/10)8


 Ankara'da bir restoranda belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.



SİLAHLA ATEŞ ETTİKTEN SONRA KAÇTI



Ankara'da Cebeci Talatpaşa Bulvarı'nda bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah K. ve A.A'ya silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.



Restorana gelen polis ve sağlık ekipleri, Emrah K'nın hayatını kaybettiğini, A.A'nın bacağından yaralandığını belirledi.



 



kaynak:haberler








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