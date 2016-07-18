

Ankara Ulus'ta silahlı bir askerin bir araçtan etrafa rastgele ateş açması paniğe neden oldu. Alarmda olan polis, silahlı askeri kısa sürede vurarak etkisiz hale getirdi. Silah sesleri üzerine Özel Harekat polisleri Ankara Adliyesi çevresinde zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.