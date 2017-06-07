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ankara'da şiddetli yağmur, çobanlar canını zor kurtardı

ANKARA'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR, ÇOBANLAR CANINI ZOR KURTARDI

Ankara'da şiddetli yağmur sebebiyle oluşan sel, 100'den fazla koyunu telef etti. Çobanlar yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşan selden canlarını zor kurtardılar.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:12
Puan Ver : Ankara'da Şiddetli Yağmur, Çobanlar Canını Zor Kurtardı(8/10)9


Ankara'da şiddetli yağmur sebebiyle oluşan sel, 100'den fazla koyunu telef etti. Çobanlar yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşan selden canlarını zor kurtardılar.



  Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler Köyü'nde önceki gün aniden bastıran şiddetli yağmur sonucunda oluşan sel, koyun sürüsünü vurdu. Yaklaşık 2 metre yüksekliğine ulaşan sel bölgede hayvancılıkla uğraşan Adil Çelik'in 90, Murat Ceylan'ınsa 10 kuzusunu telef etti. Olayı bire bir yaşayan sürü sahipleri canlarını zor kurtarırken, afet sonrası bölgede oluşan manzara olayın vahametini gözler önüne serdi.



  “Çok büyük bir felaketti, hayvanları kurtaracak imkanımız olmadı”



  Gölbaşı Emirler Köyü'nde küçüklüğünden beri hayvancılıkla uğraştığını ve daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını belirten sürü sahibi Adil Çelik, yaşadığı felaketi şu cümlelerle anlattı:

  “O gün aniden bir dolu sonrasında şiddetli yağmur yağdı. Yıllardır burada hayvancılık yaparım, dağda taşta gezerim. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Çok büyük bir felaketti, hayvanları kurtaracak imkanımız olmadı. Anca kendimizi canımızı kurtarabildik. 45 koyun, 45 tane de kuzum gitti.”

  Devletten yardım beklediğini ifade eden Çelik, “Bankadan iki yıllığına kredi aldım. Banka, ‘seni sigortaladık, hayvanları değil' diyerek zararı karşılamıyor. Bankadan mantıklı bir açıklama bekliyorum” dedi.



 



kaynak:milliyet








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