

Ankaraılar akşam saatlerinde büyük bir patlama sesi duydu. Ankara'nın hemen hemen her tarafında duyuldu. Ajanslar patlamanın Çankaya bölgesinde olduğunu geçti. Bölgeden Simsiyah dumanlar alevler yükseliyor.







Ankara'daki patlamanın askeri servis aracına yönelik bir saldırı sonucu gerçekleştiği bildiriliyor. Olay yerinde çok sayıda yaralıya sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ağır yaralılar var







Davutoğlu'ndan ilk yorum







Başbakan Ahmet Davutoğlu'na patlama soruldu :Sadece patlama bilgisi geldi bakacağız dedi