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ANKARA'DA ŞİDDETLİ PATLAMA: ÇOK SAYIDA AĞIR YARALI


ANKARA'DA ŞİDDETLİ PATLAMA: ÇOK SAYIDA AĞIR YARALI
Tarih : 17 Şubat 2016, 18:56
Puan Ver : Ankara'da Şiddetli Patlama: Çok Sayıda Ağır Yaralı(8/10)9


Ankaraılar akşam saatlerinde büyük bir patlama sesi duydu. Ankara'nın hemen hemen her tarafında duyuldu. Ajanslar patlamanın Çankaya bölgesinde olduğunu geçti.  Bölgeden Simsiyah dumanlar alevler yükseliyor.



Ankara'daki patlamanın askeri servis aracına yönelik bir saldırı sonucu gerçekleştiği bildiriliyor. Olay yerinde çok sayıda yaralıya sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ağır yaralılar var



Davutoğlu'ndan ilk yorum



Başbakan Ahmet Davutoğlu'na patlama soruldu :Sadece patlama bilgisi geldi bakacağız dedi








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