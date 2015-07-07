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ANKARA'DA SICAK SAATLER: 2'Sİ ASKER 3 KİŞİYİ SİLAHLA YARALAYIP...


ANKARA'DA SICAK SAATLER: 2'Sİ ASKER 3 KİŞİYİ SİLAHLA YARALAYIP...
Tarih : 07 Temmuz 2015, 15:27
Puan Ver : Ankara'da Sıcak Saatler: 2'si Asker 3 Kişiyi Silahla Yaralayıp...(7/10)8


Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen mahkum, 2'si asker 3 kişiyi yaraladıktan sonra firar etti. Yaralanan 3 kişi hastane tedavi altına alınırken firar eden mahkumun yakalanması için operasyon başlatıldı. Firar olayı ile ilgili hastane önünde bekleyen bir kadının poşet içindeki silahı mahkum Eyüp E.'ye verdiği ortaya çıktı.



Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkum Eyüp E. sağlık kontrolü için sabah saatlerinde Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Mahkum Eyüp E., kendisine engel olmak isteyen 2 asker ile 1 vatandaşı silahla yaraladıktan sonra firar etti. Yaralanan bir Uzman Çavuş, bir er ve bir vatandaş hastanede tedavi altına alınırken firar eden mahkum  Eyüp E.'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.








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