Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda konuk ettiği Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 sona erdi.

İLK GOL 3. DAKİKADA GELDİ

Karşılaşmanın 3. dakikasında Karabükspor 1-0 öne geçti. Tanase'nin pasında Gençlerbirliği kalecisi Hopf ile karşı karşıya kalan Yatabare, topu ağlara göndererek Karabükspor'u 1-0 öne geçirdi.

20 DAKİKA SONDA KHALİLİ CEVAP VERDİ

23. dakikada skora eşitlik geldi. Gençlerbirliği'nin rakip ceza alanı önünde kazandığı serbest vuruşu kullanan Khalili, topu filelere gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmadı; maç 1-1 sonuçlandı.

Gençlerbirliği-Karabükspor maçındaki ilk 2 isabetli şutun gol olması, karşılaşmaya dair ilginç bir detay olarak dikkat çekti.

ERKAN SÖZERİ, SÜPER LİG'DE İLK KEZ

Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, teknik adamlık kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı.

Adana Demirspor'da başladığı geçen sezonu Ümraniyespor'un başında tamamlayan Erkan Sözeri; alt liglerde Giresunspor, Balıkesirspor, Orduspor, Alanyaspor, Fethiyespor gibi ekiplerde görev yapmıştı. Erkan Sözeri, 1992-1998 yılları arasında Gençlerbirliği'nde futbol oynamıştı. Sözeri, Gençlerbirliği'nde, Başkent ekibinin şimdiki teknik direktörü Ümit Özat'ın takım arkadaşıydı.

Kaynak: haberinburada