İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

Ankara'da puanlar paylaşıldı

ANKARA'DA PUANLAR PAYLAŞILDI

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda konuk ettiği Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kaldı.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 00:10
Puan Ver : Ankara'da Puanlar Paylaşıldı(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 sona erdi.



İLK GOL 3. DAKİKADA GELDİ



Karşılaşmanın 3. dakikasında Karabükspor 1-0 öne geçti. Tanase'nin pasında Gençlerbirliği kalecisi Hopf ile karşı karşıya kalan Yatabare, topu ağlara göndererek Karabükspor'u 1-0 öne geçirdi.



20 DAKİKA SONDA KHALİLİ CEVAP VERDİ



23. dakikada skora eşitlik geldi. Gençlerbirliği'nin rakip ceza alanı önünde kazandığı serbest vuruşu kullanan Khalili, topu filelere gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmadı; maç 1-1 sonuçlandı.



Gençlerbirliği-Karabükspor maçındaki ilk 2 isabetli şutun gol olması, karşılaşmaya dair ilginç bir detay olarak dikkat çekti.



ERKAN SÖZERİ, SÜPER LİG'DE İLK KEZ



Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, teknik adamlık kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçına çıktı.



Adana Demirspor'da başladığı geçen sezonu Ümraniyespor'un başında tamamlayan Erkan Sözeri; alt liglerde Giresunspor, Balıkesirspor, Orduspor, Alanyaspor, Fethiyespor gibi ekiplerde görev yapmıştı. Erkan Sözeri, 1992-1998 yılları arasında Gençlerbirliği'nde futbol oynamıştı. Sözeri, Gençlerbirliği'nde, Başkent ekibinin şimdiki teknik direktörü Ümit Özat'ın takım arkadaşıydı.



 


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ankara  Da  Puanlar  Paylaşıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER