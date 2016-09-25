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ANKARA'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI


ANKARA'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI
Tarih : 25 Eylül 2016, 11:46
Puan Ver : Ankara'da Polise Silahlı Saldırı(0/10)


Başkent'te, polisin yaptığı asayiş uygulamasından  kaçmaya çalışan bir Otomobilden açılan ateş sonucu 1 polis memuru yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesindeki İskitler Mahallesi'nde  bulunan Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde asayiş uygulaması yapan  polislere, 06 H 4914 plakalı otomobilden   ateş edildi.



Otomobil olayın ardından  hızla bölgeden uzaklaştı.Açılan ateş sonucu polis memuru Mustafa Acar (26) yaralandı. Gazi  Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınan Acar'ın bacağına isabet eden  mermiyle yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Plakası tespit edilen otomobil, polis ekiplerince araç sahibinin  Yenimahalle ilçesine bağlı Serhat Mahallesi 1304 Sokak'taki evinin garajında  bulundu.








Etiketler: Ankara  Da  Polise  Silahlı  Saldırı    haber

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