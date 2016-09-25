

Başkent'te, polisin yaptığı asayiş uygulamasından kaçmaya çalışan bir Otomobilden açılan ateş sonucu 1 polis memuru yaralandı.







Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesindeki İskitler Mahallesi'nde bulunan Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde asayiş uygulaması yapan polislere, 06 H 4914 plakalı otomobilden ateş edildi.







Otomobil olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı.Açılan ateş sonucu polis memuru Mustafa Acar (26) yaralandı. Gazi Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınan Acar'ın bacağına isabet eden mermiyle yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.







Plakası tespit edilen otomobil, polis ekiplerince araç sahibinin Yenimahalle ilçesine bağlı Serhat Mahallesi 1304 Sokak'taki evinin garajında bulundu.