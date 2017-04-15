

Ankara'da polise otomatik silahla saldırı düzenlendi. Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Çay Sokağı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekiplerine birden fazla kişi tarafından ateş açıldı.



Saldırganlar ara sokaklara kaçtı, mahalleye hemen özel harekat polisleri geldi. Başlatılan geniş çaplı operasyonda mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı. Gece gerçekleşen olayın ardından başlayan operasyon Sabah saatlerinde halen devam ediyor. Anadolu Ajansı, polislerin şüpheli gördükleri kişileri sorguladığını aktarıyor. Saldırıda polisler herhangi bir zarar görmedi. Olay yerinde ise, birçok delil toplandı.







kaynak:milliyet