

Ankara'da düzenlenen terör operasyonunda PKK'nın gençlik yapılanmasının Ankara sorumlusu Susin Ş. yakalandı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında iddiaya göre, 3 örgüt üyesi ve örgütün dağ kadrosuna gönderilmek üzere bekletilen bir kişi de bulunuyor.







Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cebeci semtinde bir evin PKK'nın gençlik yapılanması tarafından kullanıldığını ve örgütün dağ kadrosuna gönderilmek üzere bazı kişilerin bu adreste bekletildiğini belirledi.







Eve düzenlenen operasyonda 5 kişi gözlatına alınırken, şüphelilerden Susin Ş'nin, PKK'nın gençlik yapılanmasının Ankara Sorumlusu olduğu, H.K'nın ise örgütte üst düzey görevde bulunduğu iddia edildi.







Gözaltına alınanlar arasında 2 PKK mensubu ile örgütün dağ kadrosuna gönderilmek üzere bir kişinin de olduğu öne sürüldü.