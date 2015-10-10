

Ankara Tren Garı kavşağında 2 patlama meydana geldiği bildirildi. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.







Bugün o bölgede KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin düzenlediği "Barış Mitingi" yapılacaktı.







Mitinge katılmak için Ankara Tren Garı'nda toplanan ve Sıhhiye'ye yürümeye çalışan grubun toplanmaya çalıştığı Gençlik Parkı bölgesinde yaşanan patlamalarda yaralıların olduğu bilgisi geldi.







Öğlen saatlerinde yapılacak 'Emek, barış, demokrasi' mitinginin toplanma yeri olan Ankara Tren Garı önünde saat 10.00 sıralarında patlamalar meydana geldi. Patlamada toplanma yerinde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Patlamalar bölgede paniğe yol açtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.