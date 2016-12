OTONOMİ Başkanı Aydın Erkoç'un “OTONOMİ, milyonluk çöplüğe mi dönecek?” açıklaması hatırlatılan Başkan Gökçek, bu konudaki değerlendirmesinin sorulması üzerine, “Konuya dikkat çekmek için bunu yapmış.







Ben de sordum ‘Ne oluyor' diye. Konuya dikkat çekmek için söylemiş. OTONOMİ'nin yüzde 60'ından fazlası kiralanmış vaziyette” dedi.







Ankara'da galerilerin yoğun olduğu Altındağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle Belediye Başkanlarıyla birebir görüştüğünü, bütün ilçe belediyelerinin ve Büyükşehir Belediyesi zabıtasının galerilerle ilgili çok daha yoğun şekilde çalışacağını vurgulayan Başkan Gökçek, “Ankara'nın içinde galeriye kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.







HER ARABA İÇİN AYRI CEZA KESİLECEK







Yarından (bugünden) itibaren galerilerin önündeki her araba başına ceza kesileceğini ifade eden Başkan Melih Gökçek, “Günde yanlış bilmiyorsam 164 TL ceza kesilecek. Yani 3 tane arabası varsa 500 TL'yi vermiş olacak.







İstisnasız her gün bu uygulama yapılacak. Gidecekler, başka çare yok. Şaşmaz'da kamyonlar vardı, o kadar direndiler ama sonunda gittiler ve şimdi hallerinden çok memnunlar. Yani buna inat etmeye gerek yok ki” diye konuştu.