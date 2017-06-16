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ANKARA'DA OPERASYON: ÇOK SAYIDA KİŞİYE GÖZALTI KARARI


ANKARA'DA OPERASYON: ÇOK SAYIDA KİŞİYE GÖZALTI KARARI
Tarih : 16 Haziran 2017, 11:06
Puan Ver : Ankara'da Operasyon: Çok Sayıda Kişiye Gözaltı Kararı(6/10)8


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan 25 personel ve PTT'de 6 personel olmak üzere toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.  PTT'deki 4 kişinin haricinde faal çalışan olmadığı öğrenilirken, gözaltı işlemleri bu sabah itibariyle başladı.



 



kaynak:hürriyet








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