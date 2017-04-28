'ANKARA'DA ÖLÜMLÜ KAZALARA SEBEBİYET VERECEK 500 BİN KOMBİ VAR'
TERMOSAN Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı İnan, doğalgazın Türkiye’ye geldiği yıllarda takılan ilk kombilerin teknolojik açıdan çok geri kaldığını ve can güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.
Isıtma ve soğutma sektöründe faaliyet gösteren TERMOSAN Mühendislik'in Yönetim Kurulu Başkanı Suat İnan, tüm binalarda ısı yalıtımının yapılmasıyla Türkiye'nin enerji tüketiminde 10-12 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceğini belirtti.
Yalıtımın sadece ısınma için değil, soğutma amacıyla da yapıldığına işaret eden İnan, "Çıplak binalardan kaynaklanan yıllık enerji kaybımız 10-12 milyar dolar. Dolayısıyla tüm binalarda ısı yalıtımının yapılmasıyla Türkiye'nin enerji faturasında 10 ila 12 milyar dolarlık tasarruf sağlanabilecek. Türkiye'de 12 milyar dolarla çözemeyecek problemimiz yok." diye konuştu. İnan, yalıtım sayesinde enerji ithalatının da yüzde 20 azalabileceğini bildirdi.
kaynak:milliyet
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