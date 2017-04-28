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'ankara'da ölümlü kazalara sebebiyet verecek 500 bin kombi var'

'ANKARA'DA ÖLÜMLÜ KAZALARA SEBEBİYET VERECEK 500 BİN KOMBİ VAR'

TERMOSAN Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı İnan, doğalgazın Türkiye’ye geldiği yıllarda takılan ilk kombilerin teknolojik açıdan çok geri kaldığını ve can güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Tarih : 28 Nisan 2017, 11:15
Puan Ver : 'ankara'da Ölümlü Kazalara Sebebiyet Verecek 500 Bin Kombi Var'(6/10)12


Isıtma ve soğutma sektöründe faaliyet gösteren TERMOSAN  Mühendislik'in Yönetim Kurulu Başkanı Suat İnan, tüm binalarda ısı yalıtımının  yapılmasıyla Türkiye'nin enerji tüketiminde 10-12 milyar dolarlık tasarruf  sağlanabileceğini belirtti.



Yalıtımın sadece ısınma için değil, soğutma amacıyla da yapıldığına  işaret eden İnan, "Çıplak binalardan kaynaklanan yıllık enerji kaybımız 10-12  milyar dolar. Dolayısıyla tüm binalarda ısı yalıtımının yapılmasıyla Türkiye'nin  enerji faturasında 10 ila 12 milyar dolarlık tasarruf sağlanabilecek. Türkiye'de  12 milyar dolarla çözemeyecek problemimiz yok." diye konuştu. İnan, yalıtım sayesinde enerji ithalatının da yüzde 20 azalabileceğini  bildirdi.



 



kaynak:milliyet










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