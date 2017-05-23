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ANKARA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ!


ANKARA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ!
Tarih : 23 Mayıs 2017, 14:15
Puan Ver : Ankara'da Öğrenci Servisi Devrildi!(7/10)9


Alınan bilgiye göre, İsa Koçak'ın kullandığı 06 BTC 18 plakalı servis minibüsü, Dudaş-Beypazarı karayolunun 5. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada, araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



 



kaynak:hürriyet








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