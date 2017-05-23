ANKARA'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ!
Alınan bilgiye göre, İsa Koçak'ın kullandığı 06 BTC 18 plakalı servis minibüsü, Dudaş-Beypazarı karayolunun 5. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan 10 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
kaynak:hürriyet
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