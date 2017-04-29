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ANKARA'DA MİNİBÜS KAZASI: 6 YARALI


ANKARA'DA MİNİBÜS KAZASI: 6 YARALI
Tarih : 29 Nisan 2017, 14:14
Puan Ver : Ankara'da Minibüs Kazası: 6 Yaralı(8/10)9


Ankara'da yoldan çıkan yolcu minibüsü yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yenimahalle ilçesi Hipodrom caddesi üzerinde Yenimahalle istikametine seyir halinde olan Cevat U. Yönetiminde ki 06 J 0753 plakalı Yenimahalle-Şentepe hattında çalışan yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan ağaca çarptı.



Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan yolcular yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüs içinde ve dışında bulunan yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Hipodrom caddesi üzerinde yoğun trafik oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



 



kaynak:haberler








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