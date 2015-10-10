

Ankara'da tren garına giden köprü altında meydana gelen patlamaya canlı bombanın neden olduğu iddia edildi.







Tren garının bulunduğu bölgede nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Patlamanın olduğu bölgeye, sağlık ekipleri ve itfaiye gönderildi.







Sıhhiye Meydanı'nda bugün "Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi, Barış Emek Demokrasi" konulu toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenecekti. Mitingin toplanma yeri tren garı olarak belirlenmişti. Bölgede canlı bombanın patlatıldığı iddia ediliyor.







Tarihi tren garının da büyük hasar aldığı öğrenildi