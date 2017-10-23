ANKARA'DA MELİH GÖKÇEK DEVİRİ SON ERDİ! 3 PARTİ, 5 SEÇİM TOPLAM 23 YIL
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Melih Gökçek 3 ayrı partiden aday olup 5 seçim kazanarak 23 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu. Gökçek 23 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde aralıksız başkanlık yapıyordu.
REFAH PARTİSİ'NDEN ADAY OLDU
Melih Gökçek, ilk olarak 1994 yılında Refah Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na adaylığını koydu ve seçimi kazandı.
FAZİLET PARTİSİNE GEÇTİ
1999 yılındaki yerel seçimlerde ise Gökçek, kapatılan Refah Partisi'nin devamı olan Fazilet Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için adaylığını koydu ve ikinci kez seçimi kazandı.
AK PARTİ'DE 3 SEÇİM GEÇİRDİ
Fazilet Partisi'nin kapanmasının ardından Gökçek, AK Parti'ye geçti. 2004, 2009 ve 2014'teki yerel seçimlere AK Parti'den giren Gökçek, bu üç seçimde de Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildi.
Kaynak: haberinburada
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