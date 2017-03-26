Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

ankara'da korkunç kaza: 4 ölü, 1 yaralı

ANKARA'DA KORKUNÇ KAZA: 4 ÖLÜ, 1 YARALI

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak metrelerce yüksekten muhtarlık binasının üzerine düştü.

Tarih : 26 Mart 2017, 11:30
Puan Ver : Ankara'da Korkunç Kaza: 4 Ölü, 1 Yaralı(6/10)4


Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak metrelerce yüksekten muhtarlık binasının üzerine düştü.



Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Çankaya'da meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre; Yukarı Öveçler Mahallesi 1232. Cadde üzerinden 1701 Malazgirt Bulvarı istikametinde seyreden 06 ARB 28 plakalı otomobil, sürücüsü Çağdaş Eren'in (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki bariyerleri aşarak metrelerce yükseklikten Yukarı Öveçler Mahallesi Muhtarlık binası üzerine düştü. Motor kısmından alevler yükselen aracın içerisindeki 5 kişi sıkıştı.



 



 



 



kaynak:haberler



 



 



 





 






Etiketler: Ankara  Da  Korkunç  Kaza  4  Ölü  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER