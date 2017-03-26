ANKARA'DA KORKUNÇ KAZA: 4 ÖLÜ, 1 YARALI
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak metrelerce yüksekten muhtarlık binasının üzerine düştü.
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak metrelerce yüksekten muhtarlık binasının üzerine düştü.
Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Çankaya'da meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Yukarı Öveçler Mahallesi 1232. Cadde üzerinden 1701 Malazgirt Bulvarı istikametinde seyreden 06 ARB 28 plakalı otomobil, sürücüsü Çağdaş Eren'in (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki bariyerleri aşarak metrelerce yükseklikten Yukarı Öveçler Mahallesi Muhtarlık binası üzerine düştü. Motor kısmından alevler yükselen aracın içerisindeki 5 kişi sıkıştı.
kaynak:haberler
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