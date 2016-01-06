Kentlerin büyümesi, iş telaşının günlük ilişkilere daha fazla etki etmesi gibi etkenler nedeniyle unutulmaya yüz tutan komşuluk ilişkileri, ‘semt' kavramını koruyan yeni nesil konut projeleriyle yeniden öne çıkmaya başladı.



Kentlerin büyümesi, iş telaşının günlük ilişkilere daha fazla etki etmesi gibi etkenler nedeniyle unutulmaya yüz tutan komşuluk ilişkileri, ‘semt' kavramını koruyan yeni nesil konut projeleriyle yeniden öne çıkmaya başladı.



Kültürümüzde önemli yere sahip olan komşuluk ilişkilerinin son yıllarda etkisini yitirdiğini, bunun sonucunda da aynı apartmanda kimsenin birbirini tanımadan yaşadığı bir döneme girildiğini kaydeden Uransan AŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Gazi Çelik, güvenlik endişesinin de bunda etkili olduğunu ifade etti.



Bireyselliğin öne çıktığı son zamanlarda samimiyet arayışında olanların komşulara daha fazla önem verdiğini anımsatan Çelik, “Eskiler, komşuluğun tadını çok iyi bilir. Ancak ne yazık ki gelişen dünyada komşuluk eski değerini yitirdi. Bireysel yaşama alışan toplumda kimse üst komşusunu tanımaz hale geldi. Artık konut projeleri de yaşam standartlarını ciddi oranda yükseltiyor ama komşuluk ilişkilerini neredeyse tamamen koparıyor. Başkent Ankara'da hayata geçirdiğimiz projelerle kendi adımızı verdiğimiz Urankent semtinde yeni nesil konforlu ve kaliteli konutlara imza atarken, komşuluk ruhuna da sahip çıkıyoruz” dedi.



Çelik, Urankent'in güvenli, sakin ve kolay ulaşım sağlanan yapısıyla Ankara'da komşuluk ilişkilerinin en samimi yaşandığı semtlerden olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



“Büyükşehirlerde eksikliği duyulan samimiyetin Urankent'te korunuyor olması hem bizi, hem konut sahiplerini hem de konut tercihini projelerimizden yana kullanmak isteyenleri oldukça memnun ediyor. Kalite ve konfor anlayışımızı bölgedeki 6'ncı projemiz Queen Park'la bir adım öteye taşırken, konut sahiplerine kapılarını çalabilecekleri komşular kazandırmaktan dolayı da çok mutluyuz.”